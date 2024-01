Aicina pieteikties īpašām programmēšanas apmācībām sievietēm "WoTech"

Iespēja mācīties tiks sniegta 100 sievietēm no Latvijas un 100 sievietēm no Igaunijas.

"WoTech" mācību programmas mērķis ir sniegt dalībniecēm kā zināšanas, tā pieredzi 12 mēnešu garumā, lai pēc tās pabeigšanas dalībniecēm būtu iespēja iegūt jaunāko speciālistu pozīcijas IT uzņēmumos. Propgrammā dalībnniecēm būs ne tikai bezmaksas programmēšanas apmācības, kurās iegūs zināšanas kā par programmēšanas valodām, tā arī par mākslīgo intelektu un tā pielietošanu, bet tiks mācītas arī starpnozaru prasmes, kā arī iegūta praktiska pieredze. Programma sākums ir paredzēts 2024.gada martā, bet 1.februārī un 15.februārī tiks organizēti informatīvi pasākumi reģistrētajām dalībniecēm.

Programmas norise ir paredzēta attālinātā formātā angļu valodā, savukārt lai piedalītos apmācībās, svarīgākais atlases kritērijs ir dalībnieču motivācija un gatavība veltīt laiku, kā arī pamatprasmes datora izmantošanā un vismaz trīs gadu darba pieredze pēc vidusskolas pabeigšanas. Tā sastāvēs no sešu mēnešus ilgām programmēšanas apmācībām, kuru nodarbības norisināsies katru nedēļu divos darba dienu vakaros un vienā nedēļas nogales rītā, kopā sastādot 8-12 stundas nedēļā. Uzreiz pēc programmēšanas apmācībām tiks organizēti vebināri, lai dalībniecēm sniegtu starpnozaru prasmes, savukārt, lai programmu oficiāli pabeigtu un iegūtu par to sertifikātu, dalībniecēm būs nepieciešams arī doties praksē kādā sevis izvēlētā IT uzņēmumā.