Par 2024.gada gliemezi izraudzīts zaļganais kailgliemezis

Zaļganā kailgliemeža ķermeņa garums līdz 120 milimetrus (mm), sarāvušamies 70-80 mm. Ķermenis vārpstveida, šķērsgriezumā gandrīz apaļš ar ļoti īsu un neizteiktu ķīli. Mantija sedz ne vairāk par vienu trešdaļu no ķermeņa. Āda ar smalku reljefu un samērā nelielām krunkām un pauguriņiem. Starp muguras viduslīniju un mantijas spraugu 22-23 kroku rindas. Pieaugušu dzīvnieku pamatkrāsa olīvu vai pelēkzaļa. Zīmējums salikts no tumšiem mikroskopiskiem punktiņiem - melanoforiem, kas veido pelēkus plankumus ar neskaidrām robežām. Šie plankumi uz mantijas ir izteiktāki, nereti saplūstot un veidojot meandrisku zīmējumu.

Gļotas šķidras, caurspīdīgas, no ķermeņa dzeltenas, no mantijas pat oranžīgas. Dzeltenīgais ķermeņa krāsojums pamatā pateicoties gļotām, līdz ar to pēc fiksēšanas tas izzūd un ķermeņa krāsojums kļūst pelēcīgs. Krāsojums šai sugai ne visai variabls. Fona krāsa zināmā mērā atkarīga no dzīves vides. Zināms, ka pietiekami mitros un labos barošanās apstākļos krāsojums ir spilgtākos toņos, nekā pasausos apstākļos un badošanās gadījumos. Turklāt mazuļi parasti ir tumšāk krāsoti, nekā pieauguši dzīvnieki.