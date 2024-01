Eksperiments: no Viļņas uz Rīgu ar vilcienu vai automašīnu – kā izdevīgāk un ātrāk?

Agrā 27. decembra rītā no Viļņas dzelzceļa stacijas izbrauca pirmais pasažieru vilciens starptautiskajā maršrutā Viļņa–Rīga–Viļņa. Jaunais maršruts ceļošanu starp abu Baltijas valstu galvaspilsētām padara ērtāku, jo vilciens kursē katru dienu. Vai tas nozīmē, ka braucienam ar auto tagad ir labāka alternatīva? Tiklīdz vilciens startēja no perona, lietuviešu ceļotājs Vitolds Miļus ar automašīnu devās no Viļņas uz Rīgas, lai salīdzinātu abus transporta veidus.