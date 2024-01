Pat mūsdienu modernajam cilvēkam, kura acu priekšā medicīna , zinātne un tehnoloģijas attīstījušās līdz netveramiem augstumiem, kā arī pasaulē tumsonību, māņus un lētas cirka ilūzijas no skatuves dēļiem ir patriecis veselais saprāts, faķīra Mirina Dajo priekšnesumi varētu šķist visai pārsteidzoši un neticami. Vien tikai nesen esam sapratuši, kā zobenu rijējs spēj sevī iegrūst zobenu un nesavainoties; vien pirms mirkļa tapis zināms, ka kastē guļošo sievieti patiesībā nepārzāģē uz pusēm un tad nesalīmē atpakaļ; vēl pirms īsa laika visi taču domāja, ka padomju zinātniekiem patiesi bija izdevies sunim piešūt otru galvu un tās abas dzīvoja kā divi laimīgi brālīši!

Tad nu laiks no obskūrā purva vilkt ārā arī "cilvēku-šašliku", "cilvēku-adatu spilventiņu" Mirinu Dajo. Nevar taču būt, ka metāla iesmi tiešām izduras cauri viņa ķermenim. Vēderā taču pilns ar orgāniem – kuņģis, zarnas, aknas, dziedzeri kaut kādi, cīpslas un sazin tikai vēl kas. Visu to pārdurt un noasiņot līdz nāvei var viens divi. Tomēr Dajo pat nesaviebjas. Droši vien tas metāla iesms patiesībā ir taisīts no tortes vai ir saliekams? Itin nemaz. Kā izrādās un pierāda Dajo, cilvēks patiesi var sev cauri izdurt iesmus un dzīvot tālāk, bēdu nezinādams. Vajag tikai uzmanīgi; vajag zināt pareizās vietas.