LTV un Latvijas Radio apvienošanas rezultātā ieguvēja būs sabiedrība, uzsver ministre

Likumā noteikts, ka līdz 2024.gada 31.decembrim SEPLP veiks nepieciešamās darbības, lai apvienošanās ceļā reorganizētu Latvijas Radio un LTV, nodibinot valsts SIA "Latvijas Sabiedriskais medijs" no 2025.gada 1.janvāra. Uzņēmumu reģistrs ierakstu par to komercreģistrā veikšot tuvākajā darba dienā - 2025.gada 2.janvārī. Savukārt Latvijas Radio un LTV tiks izslēgtas no komercreģistra.