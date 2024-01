Pirmās instances tiesām ir problēmas ar argumentāciju, atzīst Strupišs

Strupišs uzskata, ka ļoti nopietni jādiskutē par spriedumu atkārtotas atcelšanas iemesliem. Kasācijas sistēmā nevar pilnībā izslēgt, ka lieta nokļūst AT atkārtoti, taču nav normāli, ja lieta nokļūst AT uz viena un tā paša pamata vairākas reizes.

AT priekšsēdētājs pozitīvi uzslavēja AT departamentu sadarbību. "Es negribu to pieteikt, kā plānotu rīcību, bet parādās tādas domas, ka varbūt kādās lietās varētu veidot arī starpdepartamentu sastāvus. Tas ir noteikti apsverams jautājums, ja tāda nepieciešamība rodas. AT ir vienota tiesa, taču šādai rīcībai ir jāveic analīze no likuma viedokļa," norādīja Strupišs.