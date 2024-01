Noskaties ⟩ Latvijā septītā daļa studējošo - ārzemnieki, pēc studijām šeit paliek vien retais

PMLP uzsver, ka darba devējam, izdarot izvēli par labu ārvalstniekam, jau tagad no procedūru viedokļa vienkāršāk ir pieaicināt šeit studijas pabeigušu jaunieti, nekā sākt procesu no nulles. Piemēram, nav nepieciešama izziņa par sodāmību, kas ir obligāta to valstu pilsoņiem, ar kurām ir vīzu režīms. “Ja viņš ir šeit. Tātad tā procedūra ir daudz ātrāka, vienkāršāka, un es tiešām nezinu, vienīgais, kas ir - jāpierāda, ka to dara ārvalstu darbinieku vajag,” saka PMLP priekšniece Maira Roze.