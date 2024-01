Radīta emociju regulēšanas lietotne "Emori"

"Red Dot Design Award" ir viens no lielākajiem dizaina konkursiem pasaulē, kurā ik gadu tiek saņemti aptuveni 20 000 pieteikumu. Konkurss notiek kopš 1955.gada un to organizē "Design Centre Rhine-North Westphalia", viena no vecākajām un slavenākajām dizaina institūcijām Eiropā. "Red Dot" norāda uz izcilu kvalitāti visā pasaulē.