Ceļvedis ⟩ Dzemdes kakla skrīnings. Kā tas īsti notiek? Kā saprast rezultātus?

Latvijā ir pieejami un valsts apmaksāti iedarbīgi ieroči cīņai pret dzemdes kakla vēzi – dzemdes kakla vēža skrīnings, sākot no 25 gadiem un vakcinācija pret cilvēka papilomas vīrusu (CPV) jauniešiem no 12 līdz 17 gadu vecumam. Turpinājumā – par to, kā tos pielietot un kā viss notiek.