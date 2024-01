Sausiņu gāž no Siguldas novada domes priekšsēdētājas amata

Lai to novērstu, domes budžeta izpildei un izstrādei jābūt atklātai un balstītai uz visu iesaistīto pušu diskusijām, kā arī jāmaina kopējais domes un pārvaldes vadības stils, orientējoties uz sadarbību un kopēju rezultātu sasniegšanu, lai nodrošinātu drošus un pārdomātus apstākļus Siguldas novada iedzīvotājiem, kā arī domes un pārvaldes darbinieku labbūtību, uzsver pieprasījuma autori.

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 19.panta trešo daļu, pieprasījumu par domes priekšsēdētāja atbrīvošanu no amata izskata tuvākajā domes sēdē, bet ne vēlāk kā desmit darbdienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas. Jautājums par domes priekšsēdētājas atbrīvošanu no amata šodien ir iekļauts domes sēdes darba kārtībā ar pirmo kārtas numuru.