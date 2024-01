Emocionālais terorisms

Vienlaikus vērts uzsvērt, ka NATO valstis Krievijas teritorijā atrodošos militāro infrastruktūru, tostarp kara lidmašīnas, uzskata par leģitīmu Ukrainas mērķi. To LETA apliecināja arī Latvijas Nacionālo bruņoto spēku komandieris Leonīds Kalniņš.

"Šodien [24.janvārī] bija jānotiek karagūstekņu apmaiņai, kas nenotika. Pēc Krievijas puses teiktā, tas noticis Krievijas lidmašīnas Il-76 notriekšanas rezultātā, ar kuru it kā tika pārvadāti ukraiņu gūstekņi. Patlaban Ukrainas rīcībā nav uzticamas un izsmeļošas informācijas par to, kas īsti atradās lidmašīnā un kādā skaitā. Ukraina no savas puses ir izpildījusi visus līgumus par pareizu gūstekņu apmaiņas sagatavošanu. Krievu sagūstītie karavīri tika laikus nogādāti apmaiņai paredzētajā vietā, kur viņi tika turēti drošībā. Saskaņā ar līgumiem Krievijas pusei bija jānodrošina mūsu aizstāvju drošība. Tajā pašā laikā Ukrainas puse netika informēta par nepieciešamību noteiktā laika periodā nodrošināt gaisa telpas drošību Belgorodas pilsētas rajonā, kā tas tika vairākkārt darīts pagātnē.