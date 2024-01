Notiks konference par jēgpilnu tehnoloģiju lietojumu pirmsskolās

15. februārī no plkst. 10.00 notiks starptautiska konference “Digitālā pratība pirmsskolā”, kuras laikā eksperti no Latvijas, Lietuvas un Norvēģijas dalīsies pieredzē par to, kā veidot mūsdienīgu un bērniem saistošu digitālo mācību līdzekļu saturu, kas palīdz satura apguvē jau pirmsskolā.