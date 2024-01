Smiltēns pārmet "airBaltic" Kariņa piesegšanu lidojumu sāgā: citām aviokompānijām tie paši salīdzinošie dati nav komercnoslēpums

AS deputāts pauda, ka "airBaltic" sniegto informāciju komisija var nosūtīt izvērtēšanai Ģenerālprokuratūrai un Valsts kontrolei, jo Smiltēna skatījumā no tā secināma "acīmredzama nesaimnieciska rīcība ar valsts budžeta līdzekļiem" no par Kariņa speciālreisiem atbildīgo puses.