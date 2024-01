Auto asociācija: Latvijas auto tirgus pērn bijis mazākais Baltijas valstīs

Auto asociācijas prezidents Andris Kulbergs (AS) atzīmē, ka 2023.gadā bijis lielākais reģistrēto automobiļu skaits kopš 2007.gada, kad jaunā vieglo pasažieru automašīnu reģistrācija Latvijā sasniedza 30 800 automašīnas, tomēr viņš piebilst, ka Latvijas auto tirgus ir atguvies vien par divām trešdaļām, salīdzinot ar 2007.gadu, un turpina būt mazākais Baltijas valstīs.

Kulbergs arī uzskata, ka viens no galvenajiem iemesliem sliktākiem jaunu auto pārdošanas rādītājiem Latvijā ir ierobežotā auto finansēšana. "Stingrie banku finansēšanas nosacījumi un lielākais ēnu ekonomikas īpatsvars, tostarp aplokšņu algas un neuzrādītie ienākumi, ir nozīmīgākais auto tirgu bremzējošais faktors," atzīmē Kulbergs, piebilstot, ka rezultātā lietotu automašīnu imports turpina būt 70% no kopējā importa, savukārt jauni auto - 30%, kamēr tanī pat laikā Igaunijā jaunu automašīnu rādītāji ir 50% no importa.