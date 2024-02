Foto ⟩ Dombrovskis: Latvijas prioritātes Eiropas Parlamentā būs drošība un ES finansējums

Viņš sacīja, ka militārā drošība nav bijis tas jautājums, ar ko Eiropas Savienība līdz šim ir nodarbojusies, bet pašreizējā ģeopolitiskā situācija, Krievijas agresija Ukrainā, kā arī tālākie Krievijas draudi piespiež to darīt. Taujāts, vai bez drošības ir vēl kāda joma, kurā viņš vēlētos, lai Eiropa sadzirdētu Latvijas balsi, Dombrovskis sacīja, ka tie ir finanšu jautājumi.

Politiķis skaidroja, ka šobrīd ES daudzgadu budžetā 2021.-2027.gadam Latvijai no ES ir pieejams finansējums 10 miljardu eiro apmērā un ir svarīgi, lai šis finansējums turpinātos arī pēc šī perioda. Tas attiecas gan uz kohēzijas politiku, gan "Rail Baltica" projekta finansēšanu, gan lauksaimniecības tiešmaksājumu turpināšanu.

"Šie ES fondi un ES finansējuma jautājumi ir Latvijai ļoti aktuāli, jo tas joprojām ir viens no, ja ne pats lielākais publisko investīciju avots Latvijai," sacīja komisārs.

Dombrovskis šobrīd ieņem Eiropas Komisijas (EK) priekšsēdētāja izpildvietnieka amatu. Atbildot, vai piedaloties EP vēlēšanās viņam no amata nav jāatsakās, Dombrovskis sacīja, ka viņam no amata nav jāiet prom. Politiķis atgādināja, ka arī 2019.gadā, esot Eiropas Komisijas viceprezidenta amatā, viņš startēja EP vēlēšanās un arī toreiz no amata neatkāpās.