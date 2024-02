Bads ir regulāra parādība pasaules vēsturē, un to ir izraisījuši gan dabas, gan cilvēka radīti apstākļi, taču no 20. gadsimta 80. gadiem badu cietušo cilvēku skaits pasaulē pakāpeniski samazinājās, un pirms nepilniem 10 gadiem ANO izvirzīja optimistisku mērķi līdz 2030. gadam izskaust badu pavisam. Tomēr šis mērķis atkal attālinājies – pēdējos gados no bada cieš aizvien vairāk cilvēku, un gandrīz katrs desmitais pasaules iedzīvotājs saņem nepietiekamu uzturu.