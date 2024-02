Divi ST tiesneši nepiekrīt vairākiem tiesas secinājumiem lietā par padomju režīmu slavinošu objektu demontēšanu

Tiesnesis, kurš balsojis pret viedokli, kas izteikts spriedumā, divu nedēļu laikā no sprieduma pieņemšanas izsaka rakstveidā savas atsevišķās domas. Tiesneša atsevišķās domas pievieno lietai un publicē oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” pēc diviem mēnešiem no sprieduma pieņemšanas dienas. Tiesnešu atsevišķās domas ir viens no līdzekļiem, kā tiek nodrošināta tiesneša individuālā neatkarība un tiesneša tiesības uz vārda brīvību. Tiesneša atsevišķās domas ir demokrātisks mehānisms, ar kuru tiek demonstrēta tiesnešu uzskatu daudzveidība.