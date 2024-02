Latvijā reģistrēto jauno vieglo automašīnu tops - kas atrodas augšgalā?

"Covid-19 pandēmijas izraisītais automobiļu deficīts palielināja ražošanas gaidīšanas laiku, kā rezultātā praktiski izzuda apjoma atlaides korporatīvajiem vai nomas automašīnu iepirkumiem, kas ietekmēja daudzus pasūtītājus. Nespējot pielāgoties jaunai situācijai auto tirgū, pirkumi bieži tika atlikti uz vēlāku laiku. Beidzoties Covid-19 pandēmijai un normalizējoties spēkratu cenām, rūpnīcas varēja piedāvāt lielo darījumu atlaides, kas palielināja lielo korporatīvo darījumu apjomu, tajā skaitā publiskos iepirkumus. Piemēram, Latvijā AS "Latvijas Pasts" iegādājies 354 jaunas vieglo pasažieru automašīnas, Valsts policijai iegādājusies 148 automašīnas, AS "Latvenergo" - 146 un Neatliekamās medicīnas dienests 70 automašīnas," skaidro Auto asociācijas prezidents.

Jānorāda, ka publiskajos iepirkumos tiek izmantota arī pilna servisa automobiļu noma, kā rezultātā tos iepērk nomas uzņēmumi, tālāk iznomājot ilgtermiņa vai īstermiņa nomā. 2023.gadā no 18 447 jaunu vieglo pasažieru automašīnu reģistrācijām, 3767 automobiļus iepirka tieši nomas uzņēmumi, kas ir 31% no visiem korporatīvajiem darījumiem, bet 20% no visām jauno pasažieru automobiļu reģistrācijām.