Talsu novada domes ārkārtas sēde atzīta par nenotikušu, priekšsēdētājas vietniekiem jāturpina darbs

Par neierašanos uz ārkārtas sēdi domi bija informējušas deputātes Eva Kārkliņa, Antra Grūbe ("Mēs - Talsiem un novadam") un Andra Grīvāne-Bārda (JV), savukārt 11 deputāti, kuri vakar no amata gāza domes priekšsēdētāju Kārkliņu, par neierašanās iemesliem domi nebija informējuši.

Pašvaldības jurists skaidroja, ka saskaņā ar Pašvaldību likumu priekšsēdētāja vietnieks var atkāpties no amata, rakstveidā paziņojot par to domei. Šādā gadījumā priekšsēdētāja vietnieks turpina pildīt pienākumus līdz nākamajai domes sēdei, kad viņa pilnvaras izbeidzas neatkarīgi no tā, vai šajā sēdē tiek ievēlēts jauns domes priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja vietnieks.