“TDL School” piedāvā sešus mēnešus ilgu IT pārkvalifikācijas programmu

Kurss sāksies 12. martā un ilgs līdz 30. septembrim. Tās norisināsies otrdienu un ceturtdienu vakaros no 18:00 līdz 20:00, līdz ar to tās varēs veiksmīgi apvienot ar esošo darbu. Mācības būs tiešsaistē, un katram kursa dalībniekam būs iespēja saņemt personīgu atbalstu no pasniedzējiem jebkurā interesējošajā jautājumā.