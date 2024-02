Pērn sarucis mākslīgo abortu veikušo sieviešu skaits

Tāpat samazinājies to sieviešu īpatsvars, kuras norādījušas, ka pārtraukušas grūtniecību, jo bērna tēvs viņu pametis, no 8% 2011.gadā līdz 1,8% 2023.gadā.

Salīdzinot ar 2011.gadu, samazinājies to 15 līdz 49 gadus veco sieviešu īpatsvars, kuras pirms mākslīgā aborta veikšanas par to konsultējušās ar partneri - no 75% uz 41,9%. Vienlaikus pieaudzis ar ginekologu konsultējušos īpatsvars - no 40% uz 63,7%.