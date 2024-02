Olena Jahupova negribēja pamest ģimenes suni un tāpēc nepaspēja aizbēgt no Kamjankas-Dņiprovskas, pirms to okupēja Krievijas karaspēks. Pēc spīdzināšanas un cietumā pavadītiem mēnešiem Krievijas propagandisti nofilmēja Olenas "atbrīvošanu"... Un tūlīt pēc tam atdeva ukrainieti cilvēku paverdzinātājam, kurš lika rakt krieviem tranšejas. No piespiedu darba ukraiņi parasti dzīvi neatgriežas, un viņai tas izdevās tikai laimīgas nejaušības dēļ, stāsta Olena. Viņa palīdzējusi identificēt sešus noziedzniekus, pret kuriem izvirzītas apsūdzības.