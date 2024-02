Pirmā Latvijā ražotā lubrikanta radītāja: tas ir stāsts par veselību, nevis pornogrāfiju!

Kūkas. Sekss . Jāsaka, ka, jā, abas baudpilnas dzīves lietas. Bet tagad tev būs vairāk jārunā nevis par makrūnu, bet seksa receptēm. Kā tev ar to?

Man jau liekas, erotika un bauda ir ļoti svarīgas cilvēku attiecību sastāvdaļas. Un, ja partneri var būt šajā visā patiesi, tas ir skaisti. Ja spējam domāt par baudu savās attiecībās, domāju, tās būs arī ilgstošas. Bet daudzi cilvēki diemžēl nespēj par to runāt. Viņi nespēj paust to, ko vēlas. Kautrējas no savām vēlmēm. Arī es esmu emocionāls cilvēks, kaut daudziem tā var nešķist (smejas). Esmu piefiksējusi - līdzko tu sāc runāt, pasaki, kas tev patīk vai par ko ir bažas, esi atklātāks pret otru, paliek vieglāk dzīvot pašam. Tu sajūti otra atbalstu, un atklātā komunikācija palīdz nonākt līdz labam rezultātam. Un te ir stāsts arī par seksualitāti.