Eiroparlamenta vēlēšanas: kā partijas vērtē savas izredzes?

NA politiķis arī pauda, ka tas būs disciplīnas jautājums arī pašiem kandidātiem - vai nav solītas lietas, kuras ievēlēšanas gadījumā nemaz īsti nav paveicamas. Tāpat arī jautājums par to, kādās politiskajās grupās ievēlētie kandidāti strādās EP, jo daudzi no sarakstiem Eiropas politisko partiju saimēs nemaz nav pārstāvēti, kas, viņaprāt, arī varētu būt papildu vērtējuma faktors vēlētājiem.

AS jaunais politiķis kā labu rezultātu redzētu, ja partiju apvienība saņemtu vienu, un kā ļoti labu rezultātu - divus mandātus no kopā deviņiem. Pozņaks uzsvēra, ka viss būs atkarīgs no vēlētāju aktivitātes.