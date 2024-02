Latvijas dalībai "Expo 2025" atvēl vairāk nekā 2 miljonus eiro

TVNET jau ziņoja, ka izmaksas Latvijas dalībai starptautiskajā izstādē "Expo 2025 Osaka" B-tipa moduļa Baltijas paviljonā 2023.-2026.gadā plānotas kopumā 5,654 miljonu eiro apmērā. Paredzēts, ka finansējums tiks segts no EM budžeta programmas "Ekonomikas attīstības programma".

"Expo 2025 Osaka" norisināsies no 2025.gada 13.aprīļa līdz 13.oktobrim. Izstādes organizators plāno, ka izstādi apmeklēs apmēram 28,2 miljoni viesu, no tiem 3,5 miljoni viesu būs no ārvalstīm.