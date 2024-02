Intervija ar infektoloģi Ludmilu Vīksnu ⟩ "Slimojot ar gripu, cilvēks jau nenomirst no tā, ka viņam sāp kakls"

2,5 gadu laikā, kad mēs bijām spiesti izolēties viens no otra, mēs izolējāmies ne tikai no SARS-CoV-2, bet no visām respiratorajām infekcijām, līdz ar to zuda organisma "atmiņa", uz ko mēs cerējām, sastopoties ar kādu vīrusu.