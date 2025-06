Jaunais cietums būs modernākais Baltijā. Tas būvēts, mācoties no visas pasaules cietumu būvniecības praksēm, īpaši Tallinas cietuma. Igaunijā kopš neatkarības atgūšanas slēgti visi vecā tipa cietumi, to vietā izbūvēti trīs jauni. Salīdzinājumam – Latvijā pašlaik ir deviņas ieslodzījuma vietas, sešās no kurām ēkas ir vairāk nekā 100 gadus vecas.