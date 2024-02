Ugunsdzēsēji Jaunpiebalgas pagastā no liesmām glābj lopus un traktortehniku

Plkst.10.12 ugunsdzēsēji steidzās uz Cēsu novada Jaunpiebalgas pagastu, kur ar atklātu liesmu dega kūts kopā ar saimniecības ēku 200 kvadrātmetru platībā. Pirms VUGD ierašanās ēkas saimnieki bija sākuši mājlopu izvešanu no kūts. Ugunsdzēsēji no kūts izveda vienu mājlopu, savukārt no saimniecības ēkas evakuēja traktortehniku. Plkst.14.59 darbs notikuma vietā noslēdzās.