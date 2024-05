Nāve ceļu satiksmes negadījumā armijas mācību laikā: mirušais ir profesionālā dienesta karavīrs

LETA arhīvs liecina, ka arī agrāk bijuši traģiski satiksmes negadījumi armijā. 2008.gada augustā Ādažos, braucot no Ādažu bāzes uz poligonu, ceļu satiksmes negadījumā iekļuva Nacionālo bruņoto spēku pārstāvjus pārvadājošā automašīna. Novirzoties no ceļa brauktuves, tā ietriecās kokā. Avārijā cieta desmit karavīri, no kuriem divi vēlāk mira.