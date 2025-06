Mārupes novadā vēlēšanās uzvarējusi LA

LA savu sniegumu vēlēšanās Mārupes novadā ir būtiski uzlabojusi. Ja 2021.gada jūnija vēlēšanās par to nobalsoja 17% vēlētāju un tā ieguva četras vietas domē, tad tagad tā izcīnījusi sešas deputātu vietas.

Kopumā Mārupes domē jāievēlē 19 deputāti, līdz ar to varas iegūšanai būs nepieciešams veidot koalīciju.

Piemēram, no LA saraksta startēja ilggadējais "Vienotības" biedrs Normunds Orleāns, kurš tagad tiesājas ar "Vienotību" par darba attiecību grozīšanu. Orleāns Mārupes novada domē netika ievēlēts un bija no LA saraksta visvairāk svītrotais kandidāts, kurš no saraksta sestās pozīcijas noslīdēja uz pēdējo - 21.