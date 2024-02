"Rīgas siltums" brīdina, ka apkures rēķini par janvāri būs lielāki

Telpās, kuras netiek izmantotas, vai arī ilgstošas prombūtnes laikā, temperatūru var samazināt līdz plus 16, plus 17 grādiem. Samazinot apkurināmās telpas temperatūru par vienu grādu, iespējams ietaupīt līdz 6% no nepieciešamā siltumenerģijas patēriņa. Iedzīvotāji tiek mudināti izmantot termoregulatorus, kad vien iespējams, izmantot saules siltumu, atverot logu žalūzijas un nodrošināt pietiekamu un pareizu vēdināšanu.