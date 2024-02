Imants Lieģis: Latvijas drošība joprojām ir nebijusi augsta

Līdz ar Zviedrijas un Somijas pievienošanos NATO pieejamās kaujas lidmašīnu spējas šajā NATO reģionā ievērojami pieaug. Vienlaikus Latvija iegādājās no ASV četrus jaunus militāros helikopterus "Black Hawk", kurus izmantosim gan militārajām vajadzībām, gan glābšanas darbos.

Ja mēs NATO klātbūtni sākumā vērojām īpaši debesīs, tad šodien šī klātbūtne pastiprinājās arī uz zemes. Jau septīto gadu Kanādas karavīri vada NATO paplašināto kaujas grupu Latvijā. Šodien tās sastāvā atrodas karavīri no vairākām NATO dalībvalstīm, tanī skaitā no Spānijas, Itālijas, Polijas u.c.

Pirms diviem gadiem NATO valstu vadītāji nolēma, ka šī kaujas grupa jāpastiprina no bataljona līdz brigādes līmenim. Tas viss notiek ļoti ātrā tempā. Par to liecina arī pat topošās NATO dalībvalsts Zviedrijas tikko pasludinātais lēmums nākamajos gados nosūtīt 800 karavīrus uz Latviju, kas pievienosies šai brigādei. Sadarbojoties ar Latvijas bruņotajiem spēkiem, kopīgi mūsu teritoriju sargā arī sabiedroto karaspēki no ASV un Dānijas.