Drošības apsvērumu dēļ Latvijā liedz ieceļot Ukrainas pilsonim

Ceturtdien Valsts robežsardzes amatpersonas nav konstatējušas cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Šogad no robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti pieci cilvēki.

Ārvalstnieki, kas Latvijā vēlas ieceļot no Krievijas vai Baltkrievijas, tiek pārbaudīti neatkarīgi no to valstiskās piederības.