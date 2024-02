FOTO ⟩ Jaunais "Aston Martin Vantage" – izstrādāts īstiem braucējiem

"Vantage" izcilās vadāmības atslēga ir uzlabota automašīnas dinamikas kontroles sistēma. Tā iegūst informāciju no vairākiem automašīnas sensoriem, piemēram, 6 asu akselerometra, dzinēja un pārnesumkārbas, bremžu sistēmas un "E-Diff" sensoriem, lai no tā izveidotu detalizētu priekšstatu par to, ko katrā konkrētā brīdī automašīna dara, un izmantotu to ESP sistēmas darbībā, optimizējot transportlīdzekļa reakciju un vadāmību jebkādos apstākļos.