Noskaties ⟩ Valsts policija Rīgā ar drona palīdzību fiksē vairākus agresīvus šoferus

15. februāra rītā Valsts policijas darbinieki uzraudzīja satiksmes drošību un vispārējo ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu Rīgā, Brīvības ielas krustojumā, kur kopumā fiksēja 13 ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumus. To skaitā desmit autovadītāji brauca agresīvi – ignorējot citu ceļu satiksmes dalībnieku intereses un radot traucējumus vienmērīgai transportlīdzekļu plūsmai, veica labā pagrieziena manevru no joslas, kas paredzēta braukšanai taisni vai pa kreisi. Fiksētie autovadītāji tika apturēti un saukti pie administratīvās atbildības par agresīvu braukšanu. Atgādinām, ka par agresīvu braukšanu transportlīdzekļa vadītājam paredzēts naudas sods no 70 līdz 280 eiro un seši soda punkti.