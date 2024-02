Pētījums: Teju katrs otrais vīrietis Latvijā un Igaunijā ir braucis pie stūres reibumā

Analizējot pētījuma datus dažādās vecuma grupās, iespējams secināt, ka gan Latvijā, gan Igaunijā reibumā pie stūres biežāk sēžas gados vecāki autovadītāji, piemēram, Latvijā vecuma grupā no 18 līdz 29 gadiem, 28% autovadītāju atzinuši, ka sēdušies pie stūres reibumā, kamēr vecuma grupā no 60 līdz 74 gadiem šādu atbildi snieguši 35% autovadītāju. Igaunijā vecuma grupā no 18 līdz 29 gadiem 18% atzinuši, ka ir sēdušies pie stūres reibumā, bet vecuma grupā no 60 līdz 74 gadiem – 35%.