Līdztekus Putins Zarubinam uz jautājumu par to, kuru kandidātu viņš vēlētos redzēt uzvaram rudenī gaidāmajās ASV prezidenta vēlēšanās, atbildēja, ka Baidenu, jo viņš esot prognozējamāks. Propagandisti, kuri līdz šim atklāti bija pauduši savas simpātijas Donaldam Trampam, neapmulsa arī pēc Putina atklāsmēm. Raidījuma "60 minūtes" vadītāja Olga Skabejeva paziņoja, ka Krievijai Baidens esot ļoti izdevīgs, jo neviens cits nav tik daudz izdarījis ASV varenības graušanā kā pašreizējais prezidents. Viņa uzskaitīja visus Baidena "grēkus", sākot no Teksasas štata vēlmes atdalīties, augstās inflācijas un bezdarba līdz "hegemona" ietekmes samazināšanai līdz nullei. Netika aizmirsta arī ASV karaspēka izvešana no Afganistānas. Līdz ar to Skabejeva savu monologu noslēdza ar atziņu, ka Baidena pārvēlēšana ir tas, kas Krievijai nepieciešams. Tā teikt, Putina teiktais, ka dod priekšroku Baidenam, nekādā veidā nemazina propagandistu ņirgas par viņu.