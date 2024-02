Šobrīd bērnu kopšanas pabalsts ir 171 eiro mēnesī. LM rosina atteikties no bērnu kopšanas pabalsta izmaksāšanas par bērnu no pusotra līdz divu gadu vecumam. Viens no LM piedāvājumiem ir no 2025.gada minēto pabalstu palielināt līdz 250 eiro par bērnu līdz pusotra gada vecumam, kas valstij izmaksātu 21 miljonu eiro. Otrs piedāvājums ir bērna pabalstu noteikt 50% apmērā no ienākumu mediānas, kas nozīmētu 377 eiro mēnesī, un izmaksātu apmēram 56 miljonus eiro.