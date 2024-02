Katrs ceturtais vīrietis Latvijā jūtas slikti. Kā palīdzēt un atbalstīt?

Jautājot par attiecībām ar līdzcilvēkiem un dažādām sabiedrībā pieņemtām normām un stereotipiem par to, kādam jābūt vīrietim, trešdaļa aptaujāto piekrīt sabiedrībā valdošajam uzskatam, ka vīriešiem nepiedien izrādīt emocijas. Teju puse, no kuriem lielākā daļa ir vīrieši vecumā no 18 līdz 39 gadiem, atzīst, ka ir grūti vai neērti runāt par savām emocijām ar citiem cilvēkiem, tai skaitā ar ģimeni.