2024. gada tendences briļļu modē un biežākās kļūdas briļļu izvēlē

Šī ikoniskā forma ne tikai atsaucas uz pagātnes stila ikonām, bet arī ienes mūsdienīgu eleganci, nosakot šo formu par must have modes aksesuāru 2024. gadā.

Ne mazāk aktuālas ir ģeometriskās, klasiski kantainās un, protams, no modes neizejošās ikoniskās kaķacs un aviatora formas. Tās ik sezonu tiek interpretētas ar jaunām krāsām, izmēriem, materiāliem un detaļām.

Pavisam droši! Pirmie jaunumi gan no ietvaru klāsta, gan saulesbriļļu piedāvājuma jau ir pieejami "Metropole" optikas salonos. Jaunākās kolekcijas no tādiem zīmoliem kā Serengeti, Zeiss, Guy Laroche, Tom Ford, kā arī mūsu iemīļotajiem dizaineru zīmoliem – Theo, ic! berlin, Talla u.c. Jaunumi no citiem zīmoliem sekos pavisam drīz!