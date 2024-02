Pēc Alekseja Navaļnija nāves viņa sieva Jūlija no politiķa laulātās draudzenes vienā naktī ir kļuvusi par vienu no spilgtākajām sejām Krievijas opozīcijas vidū. Viņa apsūdzēja Vladimiru Putinu slepkavībā un paziņoja, ka uzņemas turpināt vīra iesākto, aicinot tautiešus pievienoties. Tiklīdz Navaļnaja to izdarīja, Krievijas propagandas mašīna sāka darboties, cenšoties attēlot viņu kā Rietumu izlūkdienestu instrumentu un cilvēku, kas bieži apmeklē kūrortus un slavenību ballītes. Iedziļinoties politiķes biogrāfijā, TVNET+ skaidro, kas varētu palīdzēt un traucēt Navaļnajai ieņemt opozīcijas līderes pozīciju.