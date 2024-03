Kuras ir satiksmei bīstamākās vietas Rīgā un Latvijā?

Satiksmes dalībniekiem bīstamākā iela Rīgā ir Jaunciema gatve, kur avārijas visbiežāk notiek divos posmos - no Mīlgrāvja "Rimi" līdz Āliņģu ielas pieturai, kā arī pie Niedru ielas pieturas. Tāpat liela "melno punktu" koncentrācija ir arī Bolderājā, īpaši Silikātu un Stūrmaņu ielā. Vairums cietušo šajās vietās ir autovadītāji, un visbiežāk avārijas šajos posmos notiek darbadienās ap 17-18, kad daudzi dodas mājup no darba un ir intensīvākā satiksme. Daudz negadījumu tiek reģistrēti arī svētdienās no 7 līdz 9 no rīta - tas bieži ir laiks, kad auto īpašnieki konstatē savam auto nodarītus bojājumus, kas radušies naktī vai iepriekšējā dienā.