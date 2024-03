Noskaties ⟩ Šoferi atraduši jaunu veidu, kā apiet Austrumu maģistrāles sistēmu

Iedzīvotāji sūdzas, ka daudzi šoferi, lai mēģinātu izkļūt no Rīgas, tagad veic manevrus pa mazo Vairoga ieliņu. Tas izskaidrojams ar to, ka Brīvības ielā, lai dotos prom no centra, vairs nedrīkst nogriezties pa labi. Tāpēc šoferi meklē ātrākos ceļus, un šo maršrutu, visticamāk, piedāvā navigācija.