LU rektora amatā ievēlē Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes dekānu Gundaru Bērziņu

Bērziņš ir Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis. Vienlaikus viņš ir arī Valsts prezidenta ārštata padomnieks Latvijas konkurētspējas un ekonomikas jautājumos, "SSE Rīga Foundation" valdes loceklis un LU studentu Biznesa inkubatora padomes loceklis. Iepriekš ieņēmis LU Kanclera amatu. Darbojies privātajā biznesā, bijis AS "Olainfarm" padomes priekšsēdētājs.

No jaunā rektora valsts amatpersonas deklarācijas redzams, ka 2022.gadā viņš saņēmis 57 784 eiro lielus ienākumus, tai skaitā 54 094 eiro no LU. Bērziņš deklarējis arī 27 789 eiro lielus uzkrājumus un 46 225 eiro lielas parādsaistības. Tāpat viņš deklarējis astoņus nekustamos īpašumus, no kuriem trīs ir kopīpašumā.