Ir tēmas, kas nav pārāk patīkamas. Cilvēki pazūd. Cilvēki dzer. Nonarkojas. Cilvēki mirst. No slimībām. No vientulības. No laikā nesaņemta atbalsta. Ar cilvēkiem viss kaut kas notiek. Kā jau dzīvē. Par to Ieva Raiskuma arī raksta.