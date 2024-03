Veidot atklātu un pilnvērtīgu dialogu ir sarežģīti, it īpaši, ja sarunu biedrus atšķir tik daudz: gaume, uzskati, dzīvesstāsts vai pat valoda. Bet veidot to ir nepieciešams, jo dialogs ir demokrātijas pamats. Ir jādzird pretējie viedokļi, ir jāmēģina atrast to, kas mūs vieno, pārliecināts "TVNET+ virtuves" sarunas dalībnieks, RUS TVNET žurnālists Artjoms Ļipins.