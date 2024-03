VIDEO ⟩ "Dzīvojam kā dziļos laukos!" Jēkabpils iedzīvotāji gadiem ilgi cīnās ar dubļiem un applūšanu

Ziedu ielas apkaime iekārtojusies ieplakā, ja raugās no blakus esošās maģistrālās Zīlānu ielas. Ūdens no augšas plūst apkaimes virzienā. To būtu jāsavāc un jānovada tālāk garam, sen izraktam notekgrāvim, kas stiepjas cauri apkaimei gar vai šķērsojot īpašumus. Vairākos posmos atsevišķi apkaimes iedzīvotāji grāvi savos īpašumos patvaļīgi aizbēruši, tādējādi neļaujot ūdenim aizplūst. Līdz ar to lietusūdens noskalo īpašumus un ielas, ziņo raidījums.