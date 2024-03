Pētījums: Latvijā vairāk nekā puse autovadītāju par galveno risku uzskata braukšanas kultūru

Vienlaikus pētījumā secināts, ka ceļu stāvokli kā lielāko risku faktoru biežāk min gados vecākie autovadītāji - vecuma grupā no 60 līdz 74 gadiem šādu atbildi sniedza 28% autovadītāju, no 50 līdz 59 gadiem - 27%, bet vecuma grupā no 30 līdz 39 gadiem -16%.