Prokuratūra apsūdz bijušo CVK priekšsēdētāju un divus esošos komisijas darbiniekus

Prokuratūra esot cēlusi apsūdzību KNAB uzsāktajā kriminālprocesā, kurā norādīts viens vienīgs iespējamais likumpārkāpums, ka "SOAAR" it kā nav iegādājies nekādu datortehniku CVK pasūtījuma izpildei, notikusi dokumentu viltošana un krāpšana lielā apmērā, ar ko valstij nodarīti zaudējumi 56 265 € apmērā. Kadžulis norāda, ka KNAB iepriekš paziņojumā medijiem bija pavēstījis, ka nodarītie zaudējumi CVK ir ne mazāk par 149 920 eiro, bet prokuratūra izsniegusi apsūdzību, kurā it kā par nenopirktu datortehniku it kā viltoti dokumenti, kā rezultātā valstij noradīti 56 265 eiro zaudējumi.