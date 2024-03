Eksperts: Likums par pašvaldības domes atlaišanu nevar tikt pieņemts patvaļīgi

Eiropas vietējo pašvaldību hartas 8.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka jebkuru administratīvo pārraudzību pār vietējo varu darbību var veikt tikai saskaņā ar tādām procedūrām un tādos gadījumos, kuri ir noteikti konstitūcijā vai likumā. Minētā panta otrajā daļā, identificējot pārraudzības mērķi, tiek norādīts, ka jebkura administratīvā pārraudzība pār vietējo varu darbību parasti tiek virzīta uz to, lai nodrošinātu to atbilstību likumam un konstitucionāliem principiem. Papildus šī panta trešajā daļā ir uzsvērts samērīgums, pasvītrojot to, ka kontrolējošās varas iejaukšanās ir proporcionāla to interešu svarīgumam, kuras ir paredzēts aizsargāt.